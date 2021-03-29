منتخبنا الوطني يتغلب ودياً على نظيره الأوزبكي بهدف دون مقابل

2021/03/29 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق منتخب العراق بكرة القدم اليوم الاثنين ( 29 آذار 2021) فوزاً ودياً امام نظيره الأوزبكي 1 - صفر، في لقاء ودي جرى على ملعب العاصمة طشقند بحضور جماهيري غفير غابت عنه الكمامة ومبدأ التباعد الإجتماعي ومحاذير فيروس كورونا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" المنتخب العراقي بدأ الشوط الأول بتحفظ دفاعي كبير مع غلق كل المنافذ على منتخب البلد المنظم، بعد الدقيقة العاشرة تحرر المنتخب العراقي وبدأ يبادل الفريق الأوزبكي الهجوم مع افضلية للمنتخب العراقي في الفرص الفعلية على المرمى، وأضاع بشار رسن فرصة لاتصدق عندما انفرد بالحارس الاوزبكي لكنه سدد الكرة في الدقيقة 42 بإستعجال ذهبت الى جانب القائم، أعقبه ابراهيم بايش بفرصة ذهبية وهو بمواجهة الحارس بكرة مخادعة ذهبت الى الخارج ايضا، ليخرج الفريقان من الشوط الاول بأداء جميل وتنظيم كبير خاصة بالنسبة لمنتخب العراق وتعادل سلبي".

وأضاف،" منذ بداية الشوط الثاني قام الفريق الأوزبكي بضغط عالٍ وأفضلية لكن المنتخب العراقي إستغل هجمة مرتدة قادها علاء مهاوي في الدقيقة 56 سدد من خلالها كرة قوية إرتدت من الحارس الأوزبكي ووجدت البديل شيركو كريم ومن أول لمسة له بعد المشاركة بإنتظارها ليعيدها الى المرمى وهدف السبق العراقي،وأستمرت المباراة بإيقاع فني كبير، مع محاولات للفريق الأوزبكي في البحث عن التعادل بعد إعتماده في قيادة الهجمات من الاطراف وتهديد المرمى العراقي، الا أن اللقاء انتهى بالهدف العراقي الوحيد".

وبهذا لفوز ينهي منتخب العراق معسكره في العاصمة الأوزبكية وسيعود وفده يوم غد الثلاثاء بطائرة خاصة.

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