نائب بسائرون عن حكومة الكاظمي: تتعرض إلى هجمة مبالغ بها وغير مبررة

2021/03/29 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة رأى النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، الإثنين، إن الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تتعرض الى هجمة مبالغ بها وغير مبررة.وقال الزجراوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الحالية مؤقتة ولديها برنامج تحاول تطبيقه على أرض الواقع ومن ضمنه توفير الأجواء المناسبة للانتخابات المبكرة، مما يتطلب ذلك الوقوف معها ومساندتها لأن البلاد تمر بأزمات عدة أبرزها الاقتصادية والسياسية".وأضاف أن "الحكومة الحالية تتعرض إلى هجمة مبالغ فيها وغير مبررة ولا تتطابق مع الواقع الذي تشهده البلاد".وعن القمة الثلاثية المرتقبة في بغداد، أشار النائب عن تحالف سائرون إلى أن"هذه الزيارات مهمة ولدى الحكومة صلاحيات تجيز لها توقيع الاتفاقيات شريطة أن تكون في صالح الشعب العراقي وأن لا تمس بسيادة البلاد، مع وجود رقابة من قبل السلطة التشريعية (البرلمان) لهذه الاتفاقيات".وبين أن "الصراع الإقليمي الشرقي والغربي في العراق موجود ولا بد من الوقوف مع الحكومة لابعادها عن سياسة المحاور والوقوف على الحياد وإبعاد البلاد عن أية أزمة محتملة على خلفية هذا الصراع".

وتتهم كتل نيابية الحكومة بالوقوع في أخطاء عدة أبرزها سوء إدارة الملفين الأمني والسياسي ورفع سعر الصرف رغم القدرة على اتخاذ خيارات بديلة لمواجهة أزمة تراجع أسعار النفط والإبقاء على الوجود الأميركي رغم وجود قرار نيابي بسحب القوات الأجنبية.

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