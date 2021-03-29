الامن القومي يشكل لجنة لمتابعة ارتفاع الأسعار

2021/03/29 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مستشارية الأمن القومي تشكيل لجنة مختصة بمراقبة ارتفاع الأسعار .

وقالت المستشارية في بيان إنه تم تشكيل لجنة لإعداد ورقة ترفع بشكل عاجل إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الذين اسهموا في رفع أسعار المواد الغذائية بعد ان عقد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي اجتماعا مع وزيري التجارة والزراعة ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة وممثل عن جهاز الأمن الوطني وممثل عن الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية لوضع خطط عملية لمعالجة ارتفاع الأسعار وحماية المنتوج المحلي ومنع التهريب .

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