استبيان للنزاهة: التسجيل العقاري بالساحل الايسر بالموصل تتصدر قائمة الأكثر تلقيا للرشوة

2021/03/29 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف استبيان أجرته هيئة النزاهة عن قائمة الدوائر الأكثر فسادا من حيث تعاطي الرشى.

وأظهر الاستبيان الذي استند الى آراء آلاف المراجعين، تصدر دائرة التسجيل العقاري بالساحل الايسر في الوصل القائمة بعد ان أكد واحد وخمسون بالمئة وتسعة أعشار من المراجعين وجود تلك الحالة، وتلتها دائريتا التسجيل العقاري في ميسان والديوانية.

وعلى صعيد العاصمة بغداد، سجلت دائرة التسجيل العقاري في البياع أعلى نسبة لدفع الرشوة بأكثر من أربعة وأربعين بالمئة، وتلتها كل من دوائر الرصافة الثانية البتاوين والكرخ الأولى المنصور والكرخ الثانية العامريَّة بنسب فاقت الأربعين بالمئة.

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