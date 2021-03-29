عودة حركة الملاحقة بقناة السويس الى طبيعتها بعد نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة

2021/03/29 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادت حركة الملاحة في قناة السويس الى طبيعتها وفق أحدث الانباء الواردة من هناك.جاء ذلك عقب أنباء ذكرت في وقت سابق ان جهود تعويم السفينة واجهة بعض التلكؤ بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وكانت شركة إنتش كيب لخدمات الشحن، قد أشارت في وقت سابق الى نجاح جهود إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وذلك بعد ان نشرت الشركة بيانا جاء عبر تغريدة على تويتر، قالت فيه ان سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي علقت في قناة السويس تم تعويمها مع استمرار جهود تأمينها في حين أظهر موقع تتبع السفن العالمية، نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها عشر قاطرات، وهو ما أدى الى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.

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