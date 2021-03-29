2021/03/29 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، مجلس الأمن الدولي بـ"فتح المعبرين المغلقين في سوريا والسماح بوصول المساعدات" إلى المدنيين في البلاد، مؤكدا أنه "يجب عدم تسييس المسألة الإنسانية في سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالب بفتح المعابر.. بلينكن: نظام الأسد لن يلبي احتياجات السوريين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالب بفتح المعابر.. بلينكن: نظام الأسد لن يلبي احتياجات السوريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).