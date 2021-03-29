وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر متأثرة بإصابتها بكورونا

2021/03/29 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت اليوم الاثنين، الفنانة الكويتية عبير الخضر، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت ترقد في مستشفى بدرية الأحمد للسرطان لتلقي العلاج المعتاد، لتنتكس حالتها بشكل متسارع فور إصابتها بالفيروس، ومن ثم وفاتها.

ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبير الخضر عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا".

وأضافت: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعو لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت".

عبير الخضر دخلت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل "الإمبراطورة"، ثم شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها: "عزف الدموع"، "جمانة"، "البيت المائل"، "موزة ولوزة"، "وشاءت الأقدار"، ، "العقيد شمة"، "المقرود"، "الإعتذار" "المزواج"، "الرهينة"، "ليلة عيد"، "عبرات وحنين"، "درب الوفا"، "عطر الجنة" وغيرها.

PUKmedia متابعة

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