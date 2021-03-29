جرحى في انفجار بسري كانييه

2021/03/29 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، ان انفجارا عنيفا هز مدينة رأس العين (سري كانييه)، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات "نبع السلام"، بريف الحسكة.

وبحسب المرصد، لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة فيما إذا كان الانفجار الذي جرى ظهر اليوم ناجم عن عبوة ناسفة أو سيارة ملغمة انفجرت وسط المدينة، ما أدى لسقوط جرحى وحدوث أضرار مادية في المكان.

PUKmedia المرصد السوري

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