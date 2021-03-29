إصابة رئيس دولة اسيوية بفيروس كورونا

2021/03/29 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت باكستان اليوم الاثنين، إصابة الرئيس عارف علوي بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس عبر “تويتر” إن نتيجة اختبار فيروس كورونا لديه جاءت إيجابية، فيما أعلن محافظ السند عمران إسماعيل إصابة وزير الدفاع برويز ختاك بالفيروس، متمنيا له الشفاء العاجل.

وأصيب الرئيس ووزير الدفاع بعد 10 أيام من إصابة رئيس الوزراء عمران خان بالفيروس.

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