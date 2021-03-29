الأسود تزأر في طشقند وتهزم صاحب الأرض

2021/03/29 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق المنتخب الوطني العراقي، اليوم الاثنين، الفوز بهدف نظيف، على نظيره الأوزبكستاني، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب (ألي) ب‍نادي بونيودكور الرياضي.

وسُجل هدف الفوز بأقدام اللاعب شيركو كريم عند الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الحاسم من بطولة كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

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