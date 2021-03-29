2021/03/29 | 18:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، عن تفاصيل عملية نوعية اسهمت بقتل عدد من عناصر "داعش" من بينهم ما يسمى بـ "والي العراق" أبو ياسر العيساوي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الغانمي في بيان مصوّر، اطلع عليه "ناس" (29 اذار 2021)، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية قامت بأعمال قصمت ظهر داعش في الأونة الاخيرة، ناهيك عن قتل ارهابي او ضبط حزام ناسف او القاء قبض".

واضاف الغانمي ان "القوات الامنية تمكنت من متابعة عمليات مهمة جداً، وهي عملية ابو غريب في منطقة الزيدان والتي جاءت بمتابعة حثيثة من وكالة الاستخبارات، تمكنت من الاطاحة بـ (ابو الحسن الغريباوي) وهو عسكري عام الجنوب ومساعده (ابو ياسر العيساوي)".

واشار الى ان "العملية التي قصمت ظهر (داعش) هي مقتل (ابو ياسر العيساوي) مايسمى بوالي العراق، حيث كانت وكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات الوطني وبمتابعة حثيثة جداً من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتنفيذ ضربة جوية قاصمة ادت الى الاطاحة بهذا المجرم الكبير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يتحدث عن تفاصيل ’العملية التي قصمت ظهر داعش’ (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يتحدث عن تفاصيل ’العملية التي قصمت ظهر داعش’ (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).