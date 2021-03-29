2021/03/29 | 18:38 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 29 مارس 2021 | 06:29 مساءً | عدد القراءات : 15

مناطق انتشار الإصابات الجديدة بكورونا المسجلة اليوم في الرصافة

اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الاثنين، عن تسجيل 923 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما اكد تعافي 759 حالة جديدة من مصابي الفيروس.





وقال الساعدي، في بيان،، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 923 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

372 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 91 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدان 29 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 99 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 153 حالة من خلال الرصد الوبائي

- 551 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

149 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / و 54 /55 /37 / 35 /59 /32 / 514/ 555/ 518 / الاورفلي / الحبيبية / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 /

34 حالات في شارع فلسطين محلة / 505/ خلف مول النخيل / 503 / 502 / 508/ المستنصرية / ساحة بيروت / 510 / 555/ 502 / ساحة بيروت

31 حالة في الشعب محلة / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .

15 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954 / 955 / 979 /

16 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

28 حالة في المدائن/ العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /

28 حالات في الحسينية محلة الزهور / 222 / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225 /220

7 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766

14 حالة في منطقة الكرادة محلة / 910 / 925 / 903 / 905 / 906 /

10 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

15 حالة في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /

10 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

9 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

10 حالات في منطقة العبيدي محلة / 754 / 714/ السوق / الشهداء / 762 /

9 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون /

9 حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي /

8 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

7 حالات في منطقة معسكر الرشيد .

9 حالات في منطقة المشتل

14 حالة في منطقة حي القاهرة

44 حالة في الاعظمية محلة / مقابل مستشفى النعمان / مرسة النعمان / الكوخ / السفينة / شارع الضباط / 332 / 314 / مستشفى النعمان / 312/ 310 / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 314

19 حالة في البلديات محلة حي التراث / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / 748 / المعسكر /

4 حالات في كل من المناطق التالية / مستشفى ابن الخطيب / القاهرة / المعامل / الشطرة / الجادرية 919 / بعقوبة / الشماسية / المنصور / الكاظمية / الفحامة / شارع المغرب / جكوك / الكريعات

وحالتين في كل من المناطق التالية : / الغزالية / بارك السعدون / المعامل / الكفاح // الرشاد / / الرشيد /

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 105105 توفي منهم 1535 للاسف فيما اكتسب الشفاء 93543 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 10027".





ودعا الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".





واعلن الساعدي عن شفاء 759 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 93543 حالة.

وقال الساعدي إن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 759 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"

واضاف ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :

93 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

22 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر .

25 حالة شفاء في منطقة حي النصر .

23 حالة شفاء في منطقة العبيدي .

36 حالة شفاء في منطقة المشتل .

20 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء .

42 حالة شفاء في منطقة المدان .

21 حالة شفاء في منطقة حي تونس .

33 حالة شفاء في منطقةبوب الشام .

17 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.

56 حالة شفاء في منطقة الشعب .

53 حالة شفاء في منطقة النهروان.

35حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

41 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية

82حالة شفاء في منطقة البلديات

حالة شفاء في منطقة الاورفلي 23

32 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى

44حالة شفاء في منطقة الاعظمية

9حالة شفاء في جانب صحة بابل

8حالة شفاء في جانب صحة دي قار

واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".





وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 93543 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية"

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