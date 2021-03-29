أسعار النفط تتراجع 1% في تعاملات متقلبة

2021/03/29 | 18:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة، ليهبط "برنت" أدنى 64 دولاراً.

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