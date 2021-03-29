العراق يوقع اتفاقية مع

2021/03/29 | 18:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، اتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية؛ لتنفيذ 4 مشاريع، أهمها إنشاء مجمعات ووحدات لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره وتكون على مرحلتين بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي، ومشروع ماء البحر وتطوير حقل أرطاوي، …

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