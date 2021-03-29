الكاظمي يستقبل عائلة ضابط بجهاز الأمن الوطني استشهد خلال ملاحقة أحد تجار المخدرات

2021/03/29 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل عائلة الشهيد البطل سلمان داود من جهاز الامن الوطني........

إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عائلة الشهيد البطل سلمان داود، المنتسب الى جهاز الأمن الوطني.

وكان الشهيد سلمان قد ارتقى بروحه الطاهرة أثناء تنفيذ الواجب في ملاحقة أحد أخطر المجرمين من تجّار المخدّرات.

وقال السيد الكاظمي مخاطباً عائلة الشهيد؛ لكم أن تفتخروا عبر الأجيال القادمة بالتضحية التي قدّمها الشهيد سلمان، إذ أن الخراب الذي تسببه هذه السموم المخدّرة ليست أقل من خراب الإرهاب وإجرامه، وإن هذه الشهادة هي دين برقبة العراق، والعراقيين ان يحفظوا عهدها والسبيل الذي قدمت فيه.

واعربت عائلة الشهيد سلمان عن شكرها لاهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الشخصية لمستحقاتهم واحتياجاتهم .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء29 آذار 2021

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