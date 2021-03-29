’’حذر من عام بلا موازنة’’.. عضو بالمالية النيابية يتحدث عن 3 نقاط أجلت تمريرها

2021/03/29 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الإثنين (29 آذار 2021)، وجود ثلاث نقاط رئيسية أجلت التصويت على مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 إلى إشعار آخر، لافتا إلى أن استمرار الخلافات من الممكن أن يجعل العام الحالي دون موازنة.وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الشروط الرئيسية التي عرقلت تمرير مشروع الموازنة، أمس الأحد، هي مطالبات وإصرار بعض الكتل السياسية على إعادة سعر صرف الدولار لوضعه السابق، على الرغم من علمها بعدم امتلاك البرلمان صلاحيات بهذا الخصوص".وأضاف أن "النقطة الخلافية الثانية هي ما أثير بعد الاجتماع مع وزير المالية فيما يخص توجه البلاد نحو الاقتراض الخارجي، فضلا عن المطالب الجانبية لبعض الكتل السياسية فيما يخص أسعار برميل النفط وكذلك التخصيصات المالية للمحافظات".وبين كوجر أن "النقطة الخلافية الرئيسية هي ما يخص حصة إقليم كردستان في مشروع الموازنة، حيث تسعى بعض الأطراف السياسية الشيعية لعرقلة أي جهود رامية لحل هذه الإشكالية".وأكد أن "المالية النيابية حسمت جميع المواد، ورفعت الموازنة إلى الكتل السياسية لحسم المواد الخلافية لكن كل الجهود فشلت على الرغم من الاجتماعات المكثفة التي تمت أمس الأحد".ونوه عضو المالية النيابية إلى أنه "لا يمكن التصويت على الموازنة في ظل الخلافات، بالتالي استمرار الخلافات سيؤدي إلى عدم تمرير مشروع القانون للعام الحالي".وكان النائب عن تحالف ’’عراقيون’’، عباس سروط أكد، اليوم الاثنين (29 آذار 2021)، أن عقد جلسة البرلمان الجديدة من أجل التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 يعتمد على حصول اتفاق سياسي على تمرير القانون.وقال سروط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخلافات على بعض الفقرات والمواد في مشروع قانون موازنة سنة 2021، مازالت قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بحصة الاقليم وسعر صرف الدولار والقروض الخارجية وغيرها".وبيّن، أن "القوى السياسية واللجنة المالية ورئاسة البرلمان، سوف تكمل الحوارات من أجل التوصل الى اتفاق نهائي حول الفقرات الخلافية وعقد جلسة البرلمان الجديدة المخصصة لتمرير الموازنة سوف تحدد بعد الوصول الى اتفاق نهائي".وأضاف: "نتوقع أن تكون جلسة البرلمان الجديدة يوم غد الثلاثاء، بعد الوصول إلى اتفاق نهائي بين القوى السياسية خلال الاجتماعات والحوارات، التي سوف تعقد اليوم".وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسته المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، يوم أمس الأحد، إلا أن الخلافات المتواصلة بين الكتل السياسية دفعتها إلى التأجيل ومغادرة النواب قاعة البرلمان.ويوم أمس الأحد، أفاد مصدر برلماني داخل مجلس النواب، بأن رئاسة البرلمان أبلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب أبلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على موازنة 2021، دون تحديد موعد جديد لها حتى اللحظة، بعد إخفاق الحوارات والمفاوضات".

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