2021/03/29 | 18:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسمح للبعثات الدبلوماسية بتلقي لقاح كورونا في مستشفى ابن سينا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/29 | 18:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسمح للبعثات الدبلوماسية بتلقي لقاح كورونا في مستشفى ابن سينا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسمح للبعثات الدبلوماسية بتلقي لقاح كورونا في مستشفى ابن سينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).