2021/03/29 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

في تصرف مرفوض ومستهجن وغير مراعٍ لمشاعر العراقيين وغير آبه لعبارة (الله أكبر) التي تنتصف علم العراق وما تمثله من قدسية ، عرض موقع أمازون العالمي لبيع المنتجات بمختلف أنواعها على الشبكة العنكبوتية ، عرض دواسة (حمام) تحمل العلم العراقي.

ورصدت بغداد اليوم 4 صور للمنتج الذي عرضته أمازون وكما موضح في الصور أدناه.

رابط المنتج على موقع أمازون أنقر هــنــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تصرفٍ مرفوض ومستهجن.. موقع أمازون يعرض "دواسة حمام" تحمل العلم العراقي (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تصرفٍ مرفوض ومستهجن.. موقع أمازون يعرض "دواسة حمام" تحمل العلم العراقي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).