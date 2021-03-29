بالأسماء.. مجلس القضاء الأعلى يعلن إكمال تشكيل المحكمة الاتحادية ورفع الأسماء لرئيس الجمهورية

2021/03/29 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، فيما أشار إلى رفع الأسماء لرئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم.

وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "القضاة المنصوص على مناصبهم في قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) كلا من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي، يعلنون عن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ورفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعينهم".

وبحسب البيان، فان أسماء تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا، هم القاضي جاسم محمد عبود، رئيس هيئة الإشراف القضائي بمنصب رئيس المحكمة، والقاضي سمير عباس _رئيس محكمة جنايات الانبار بمنصب نائب رئيس المحكمة، والقاضي غالب عامر - رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة، والقاضي حيدر جابر - رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

وتضمنت التشكيلة ايضا، القاضي الدكتور حيدر علي نوري - المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة، والقاضي خلف احمد رجب - رئيس الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكمة، والقاضي أيوب عباس آل ورقة - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

وأيضا، القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان - رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة، والقاضي جاسم جزاء - رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة، والقاضي عادل عبد الرزاق - رئيس محكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة.

وأكمل بيان القضاء الاعلى بخصوص أسماء تشكيلة المحكمة الاتحادية، التي تتضمن ايضا، القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة، والقاضي منذر ابراهيم - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة، والقاضي طاهر سليمان - رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة.

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