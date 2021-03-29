الخارجية الأميركية تعلن رسمياً عقد الحوار الاستراتيجي مع العراق في 7 نيسان المقبل وتحدد 4 ملفات

2021/03/29 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، رسمياً عقد الحوار الاستراتيجي مع العراق في 7 نيسان المقبل، فيما حددت 4 ملفات.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إنه "تقرر عقد الحوار الاستراتيجي مع العراق في 7 نيسان/ أبريل المقبل".

وأضافت، أن "الحوار الاستراتيجي مع العراق سيشمل الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة".

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