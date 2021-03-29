مسؤول عراقي: الربط السككي مع دول الجوار يحتاج إلى قرار سياسي

2021/03/29 | 19:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام الشركة العامة للسكك والحديد في العراق، طالب جواد الحسني، اليوم الاثنين، أن مشروع الربط السككي مع دول الجوار يحتاج إلى قرار سياسي تنفيذي....

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