2021/03/29 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة توضح قصة الأكياس مقابل 50 مليون دولار المركز الخبري الوطني.

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