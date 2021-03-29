"سنفتقدها كثيرا".. وفاة جدة الرئيس الأسبق باراك أوباما في كينيا

2021/03/29 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الاثنين، "ماما سارة" في كينيا، وهي زوجة جد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن عمر يناهز الـ 99 عاما.

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