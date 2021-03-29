السويد: نتطلع للتعاون مع الادارة الذاتية في المستقبل

2021/03/29 | 19:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزير الخارجية السويدية آن ليندي الى ضرورة اشراك مجلس سوريا الديمقراطية في المحادثات حول مستقبل سوريا.

وقالت ليندي في بيان لها اليوم الاثنين، انها التقت عبر دائرة تلفزيونية مع الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية الهام احمد اليوم ، وبحثا الاوضاع في سوريا.

وشددت ليندي خلال اللقاء على ان بلادها تعتقد بوجوب إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في المحادثات حول مستقبل سوريا، مؤكدة ان المطلوب ان تكون هناك عملية شاملة للبلد ليكون بالمقدور معالجة الازمة.

واشارت ليندي الى انها بحثت مع الهام احمد محاكمة ارهابيي داعش على الفور، فيما شددت ليندي على ان الخارجية السويدية تركز بشكل خاص على السعي لإعادة الأطفال الأيتام من امهات سويديات الى بلادهم.

واكدت ليندي ان لدى بلادها علاقة وثيقة مع الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، مشددا على ان ترغب في التعاون مع الادارة الذاتية في عدد من القضايا بالمستقبل.

من جانبها شكرت الهام احمد السويد على دعمها للادارة الذاتية وتقديم المساعدات الانسانية، مشددة على ان الادارة الذاتية تقدر موقف السويد تجاه شمال وشرق سوريا.

PUKmedia / متابعة

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