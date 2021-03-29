مثقفو كركوك یستنكرون الاعتداء علی قبر الفنان علي مردان

2021/03/29 | 19:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر مثقفو وادباء وصحفيو وفنانو كركوك بشدة الاعتداء الآثم علی قبر الفنان الكوردي المعروف استاذ المقامات علي مردان رحمه الله من قبل ضعاف النفوس.

جاء ذلك خلال تجمع لمثقفين وادباء وصحفیين وفنانين كورد نظمته مدیریة الثقافة والفنون بكركوك اليوم الاثنين 29 آذار 2021 في قبر الفنان علي مردان، حيث القیت كلمة المديرية التي استنكرت هذا الاعتداء الآثم في تشویه قبر هذا الفنان الكبیر الذي قدم عطائه الثر لخدمة المقامات الكوردية في مدینة كركوك العریقة، مطالبة الجهات الامنية في المدينة الی التحقیق في الموضوع وتسليم الضعاف النفوس للعدالة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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