وزير الخارجية: الاجتماع الثلاثي ناقش ملف التعاون بالتكامل الصناعي

2021/03/29 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان الاجتماع الثلاثي بين العراق ومصر والاردن تطرق الى العديد من الملفات المهمة اقليميا ودوليا وعربيا.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية الاردن ومصر، اننا “نعزي مصر بحادثة تصادم القطارين”، مبينا اننا “اكدنا على مكافحة الإرهاب بصوره كافة، كما تطرقنا إلى التعاون بالتكامل الصناعي لتعزيزه بين الدول الثلاث”.

واضاف وزير الخارجية، ان “الاجتماع الثلاثي ناقش تطورات الوضع في سوريا والأزمتين في اليمن وليبيا”، لافتا الى اننا “ناقشنا القضايا الإقليمية والدولية والقضية الفلسطينية”.

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