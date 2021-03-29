قطر تتنازل عن استضافة خليجي 25 لصالح العراق (وثيقة)

2021/03/29 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تنازله عن استضافة خليجي 25 لصالح العراق.فيما يلي نص الوثيقة:

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