2021/03/29 | 19:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدمت قطر، الاثنين، اعتذارها رسميا عن استضافة بطولة (خليجي 25) إلى الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.وجاء في نص رسالة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة ال ثاني المقدمة إلى الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، مايلي: “يسرني أن أتقدم إلى سيادتكم بأطيب التحيات، بالإشارة الى الموضوع أعلاه و وفقا للمادة رقم (2- أ) من لائحة مسابقات البطولة والتي تتضمن توجيه الدعوات إلى الاتحادات الوطنية للمشاركة في بطولة خليجي ۲۵ قبل سنة ميلادية من إقامتها، وحيث أن هذه الدعوة لم يتم استلامها حتى تاريخه وذلك لعدم تحديد البلد المستضيف حتى هذه اللحظة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تتنازل عن استضافة خليجي 25 لصالح العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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