وثيقة: قطر تعتذر عن استضافة خليجي 25 وتتنازل للعراق

2021/03/29 | 19:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدمت قطر، الاثنين، اعتذارها رسميا عن استضافة بطولة (خليجي 25) إلى الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

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وجاء في نص رسالة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة ال ثاني المقدمة إلى الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، مايلي:

"يسرني أن أتقدم إلى سيادتكم بأطيب التحيات، بالإشارة الى الموضوع أعلاه و وفقا للمادة رقم (2- أ) من لائحة مسابقات البطولة والتي تتضمن توجيه الدعوات إلى الاتحادات الوطنية للمشاركة في بطولة خليجي ۲۵ قبل سنة ميلادية من إقامتها، وحيث أن هذه الدعوة لم يتم استلامها حتى تاريخه وذلك لعدم تحديد البلد المستضيف حتى هذه اللحظة، و دعما منا لإتاحة الفرصة الكاملة للاتحاد العراقي لكرة القدم الاستضافة البطولة لما تمثله من أهمية حيوية للشعب العراقي الشقيق و للجماهير الكروية العراقية التي تتطلع بشغف لاستضافة هذه البطولة الغالية في العراق ، وبناء على ما ذكر أعلاه قرر الاتحاد القطري الكرة القدم الاعتذار عن استضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة".

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