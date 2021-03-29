واشنطن تكشف ملفات الحوار الاستراتيجي مع بغداد

2021/03/29 | 19:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الخارجية الاميركية، الاثنين، رسميا عقد الحوار الاستراتيجي مع العراق في 7 نيسان المقبل، فيما حددت 4 ملفات لمناقشتها.

وذكرت الخارجية الاميركية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه انه "تقرر عقد الحوار الاستراتيجي مع العراق في 7 نيسان/ أبريل المقبل".

واوضحت ، ان "الحوار الاستراتيجي مع العراق سيشمل الامن ومكافحة الارهاب والاقتصاد والطاقة".

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