2021/03/29 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأردني: نقف إلى جانب العراق في جهود تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار

نقف بكل الإمكانيات إلى جانب العراق

أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن جميع المنطقة

نقف صفا واحدا ضد الإرهاب

القضية الفلسطينية قضيتنا الاساس

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