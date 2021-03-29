حسين: وزراء خارجية العراق ومصر والأردن تباحثوا بشأن تسهيل منح فيزا الدخول لمواطني هذه الدول

2021/03/29 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، انه تباحث مع نظيريه المصري والأردني بشأن تسهيل منح فيزا الدخول لمواطني الدول الثلاث.

وذكر فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، أن "وزراء خارجية العراق ومصر والأردن تباحثوا بشأن تسهيل منح فيزا الدخول لمواطني هذه الدول".

وأضاف وزير الخارجية، أن "قمة بغداد بين مصر والعراق والأردن ستعقد خلال فترة قصيرة جدا".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في المؤتمر: "أشكر الحكومة العراقية على دعوتها لعقد هذا الاجتماع المهم وندعم جهود الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين الاقتصاد".

وأضاف شكري: "نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد بأقرب وقت"، مبينا ان الاجتماع مع نظيريه تناول "ضرورة العمل على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي".

وتابع، أنه "تبادلنا مع وزيري خارجية الأردن والعراق وجهات النظر في المنطقة لا سيما مكافحة الإرهاب والتطرف".

قبلها، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ،أحمد الصحاف، إن وزراء خارجية العراق، والأردن، ومصر اجتمعوا في بغداد اليوم بعد وصول الوزيرين الضيفين وناقشوا عدة ملفات بينها 4 ملفات عربية.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " وزراء خارجية العراق، والأردن، ومصر ناقشوا القضايا الاقتصادية، والإقليميّة، والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضيّة الفلسطينيّة، والأزمة السوريّة، والحرب على الإرهاب، ومستجدات الأزمة اليمنيّة، والليبيّة".

ومن المتوقع أن تعقد قمة ثلاثية في بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، بعد تأجيلها بسبب حادث تصادم القطارات في مصر، وسيحضرها عن الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعن الجانب الأردني العاهل عبد الله الثاني بن الحسين، فيما سيمثل العراق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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