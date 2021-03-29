2021/03/29 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالحلــيم حافظ في ذكرى رحيله 44 حفلات للعندليب الأسمر في بغداد والفتيات يتجمهرن عند مقر إقامته القاهرة – الزمان في مثل هذا اليوم 30 اذار 1977 غيب الموت المطرب عبالحليم حافظ، وفي ذكرى رحيله نستذكر في السطور التاليه زيارته للعراق، فقبل نحو 57 عاما حل بيننا في بغداد الفنان العربي الكبير عبد الحليم حافظ مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالحلــيم حافظ في ذكرى رحيله 44) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالحلــيم حافظ في ذكرى رحيله 44) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).