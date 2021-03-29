2021/03/29 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعية التشكيليين وإختيار التماثيل والنصب – فائز جواد لايختلف اثنان على ان جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين التي تراسها خلال مدة تاسيسها الى يومنا هذا عدد من الفنانين الرواد التشكيليين الذين اسسوا لهم منجزا فنيا تخطى المحلية الى العربية فالعالمية.نعم اسماء مرموقة كانت محط فخر واعتزاز للمشهد التشكيلي العراقي بالتالي حرصت تلك الاسماء اختيار اعضاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمعية التشكيليين وإختيار التماثيل والنصب – فائز جواد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمعية التشكيليين وإختيار التماثيل والنصب – فائز جواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).