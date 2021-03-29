2021/03/29 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيونسيه تتعرّض للسرقة لوس انجلوس – الزمان تعرضت النجمة العالمية بيونسيه للسرقة، وهذه المرة وصلت قيمة المسروقات لأكثر من ملـــيون دولار وفي التفاصيل، اقتحم لصوص وحدات تخــــــــزين بيونســــيه في لوس أنجـــــــلوس، وسرقوا حقائب يد فاخرة وفــــــــساتين تزيد قيمتها عن مليون دولار.وقالـــت شرطة لوس أنجلوس إن( ثلاث وحدات تخزين استأجرتها شركة إنتاج بيونسيه تعرضت للســـــــطو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيونسيه تتعرّض للسرقة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيونسيه تتعرّض للسرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).