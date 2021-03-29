قيادي حزب الله المسؤول عن اغتيال الحريري.. واشنطن تخصص مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش

2021/03/29 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان أو هوية، سليم جميل عياش، القيادي في حزب الله اللبناني،

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