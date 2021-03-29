2021/03/29 | 20:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، استئناف حركة الملاحة بقناة السويس اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد تمكن السلطات المصرية من تعويم السفينة الجانجة.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن مميش، إن تعويم السفينة "إيفرغيفن" الجانحة بالقناة منذ أسبوع تم بناء على دراسات علمية دقيقة.

ولفت مستشار الرئيس المصري إلى ضرورة الاستفادة من تجربة جنوح السفينة البنمية العملاقة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع إنه "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".

وقبل دقائق من إعلان تعويم السفينة وعودة الملاحة في الممر المائي الدولي، أظهرت مواقع السفينة وقد عادت الى الوضع العرضي في القناة.

PUKmedia / وكالات

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