الكاظمي والسفير الفرنسي يبحثان أطر عمل الشركات الفرنسية في العراق

2021/03/29 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع السفير الفرنسي لدى العراق برنو أوبيرت، أطر عمل الشركات الفرنسية في العراق وأهمية تعزيز هذا التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي إستقبل السفير الفرنسي لدى العراق برنو أوبيرت”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات العراقية الفرنسية وسبل تطويرها، كما نقل السفير الفرنسي تحيات الحكومة الفرنسية وتقديرها للعراق وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات”.

واضاف البيان، “كما جرى بحث أطر عمل الشركات الفرنسية في العراق وأهمية تعزيز هذا التعاون في مجال الاستثمار بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين”.

وتابع “شهد اللقاء كذلك استعراض الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر بين الجانبين، والتأكيد على الرؤية المشتركة لحل قضايا المنطقة وأزماتها وأهمية تغليب لغة الحوار لإيجاد حلول وتنمية مستدامة، وعلى الدور المحوري الذي من الممكن أن يلعبه العراق في التهدئة والاستقرار في المنطقة”.

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