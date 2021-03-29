الكاظمي يبحث مع السفير الفرنسي أُطر عمل الشركات الاستثمارية

2021/03/29 | 20:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، مع السفير الفرنسي برنو أوبيرت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.

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وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آذار 2021) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل الاثنين، السفير الفرنسي لدى العراق السيد برنو أوبيرت".

وبحسب البيان، "جرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات العراقية الفرنسية وسبل تطويرها، كما نقل السفير الفرنسي تحيات الحكومة الفرنسية وتقديرها للعراق وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات".

وأضاف، "كما جرى بحث أطر عمل الشركات الفرنسية في العراق وأهمية تعزيز هذا التعاون في مجال الاستثمار بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين".

وأوضح البيان أن "اللقاء شهد ايضا استعراض الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر بين الجانبين، والتأكيد على الرؤية المشتركة لحل قضايا المنطقة وأزماتها وأهمية تغليب لغة الحوار لإيجاد حلول وتنمية مستدامة، وعلى الدور المحوري الذي من الممكن أن يلعبه العراق في التهدئة والاستقرار في المنطقة".

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