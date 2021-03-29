حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 838 ألفًا

2021/03/29 | 20:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من 838 ألف إصابة بعد تسجيل 5837 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت 5837 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 4500 مصابًا إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 37 مصابًا خلال المدة المذكورة".

وأضافت الوزارة ضمن الموقف الوبائي جدول للقاحات، حيث أشارت إلى أن "العدد التراكمي للملقحين هو 29402، فيما تم تلقيح 10470 مواطن خلال هذا اليوم".

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