ملف الاستثمار على طاولة لقاء الكاظمي والسفير الفرنسي

2021/03/29 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عمل الشركات الفرنسية في العراق والتعاون في مجال الاستثمار، مع السفير الفرنسي لدى العراق برنو أوبيرت. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي استقبل أوبيرت اليوم، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات العراقية الفرنسية وسبل تطويرها، كما نقل السفير الفرنسي تحيات الحكومة الفرنسية وتقديرها للعراق وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات". وأضاف، أنه "جرى بحث أطر عمل الشركات الفرنسية في العراق وأهمية تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين". وتابع، أن "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر بين الجانبين، والتأكيد على الرؤية المشتركة لحل قضايا المنطقة وأزماتها وأهمية تغليب لغة الحوار لإيجاد حلول وتنمية مستدامة، وعلى الدور المحوري الذي من الممكن أن يلعبه العراق في التهدئة والاستقرار في المنطقة".

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