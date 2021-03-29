2021/03/29 | 20:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سهم "كريدي سويس" نحو 14 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بعدما حذر من خسائر قوية، نتيجة تخلف صندوق تحوط أمريكي كبير عن

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