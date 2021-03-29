2021/03/29 | 20:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأثنين 29 مارس 2021 | 07:59 مساءً

| عدد القراءات : 23

الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان

اعلن قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، الاثنين، نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان.



وقال الحمداني في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي وقائد شرطة المحافظة اللواء احمد زويني، ان “الخطة التي وضعت لزيارة النصف من شعبان تكللت بالنجاح على مختلف المستويات”، مبينا ان “الزيارة لم تشهد اي خرق امني طيلة ايامها”.



من جهته اكد الخطابي في المؤتمر ان “الخطة الخاصة بالزيارة نجحت في جميع جوانبها”، مبينا ان “نجاح الخطة جاء بعد التعاون والتنسيق بين المفاصل الامنية والخدمية والذي يعد العامل الابرز.



واضاف، ان “العمليات الاستباقية والخطط المتبعة حالت دون وصول أي تهديد الى المحافظة”.



هذا وينتشر الحشد الشعبي منذ عدة ايام في محيط كربلاء المقدسة وقواطع العمليات المرتبطة بالنجف وبابل والانبار لتأمين توافد الزائرين لاحياء ذكرى ولادة الامام المهدي “عج”، كما تضمنت جهود الوية الحشد ومديرياته التنسيق مع الدوائر الخدمية واسنادها اضافة الى توفير المستلزمات الصحية ونشر الفرق الطبية للفحص العشوائي للحد من تفشي وباء كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).