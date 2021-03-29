العراق والاردن ومصر يناقشون 3 قضايا مهمة

2021/03/29 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن الوزراء ناقشوا القضايا الاقتصادية، والإقليمية، والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وجدد حسين، اليوم، (29 آذار 2021)، تعازي العراق لمصر حكومة وشعبا في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، مشيرا إلى أنه تباحث مع وزيري خارجية مصر والأردن، حول القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب ومستجدات منح تأشيرة والتنقل بين البلدان الثلاث.

وتابع، "أكدنا على أهمية التنسيق في المواقف والسياسات بين دولنا، وتطرقنا إلى موضوعات مختلفة في الجانب الاقتصادي، مثل مجال التكامل الصناعي وتأهيل المصانع العراقي، والتأكيد على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث والصناعات الدوائية والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية والجلود والملابس والصناعات الكيماوية".

ومضى في حديثه، أنه تم التطرق إلى هذه الموضوعات في إطار العلاقات الثلاثية بين بلاده ومصر والأردن، كما تم التطرق إلى مسألة المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المسماة سابقا بالمدينة الصناعية، وكذلك مشروع الربط الكهربائي، بالإضافة إلى مشروع مد خط النفط من البصرة إلى العقبة.

وأردف حسين: "كان هناك مناقشة حول القضايا الزراعية والأمن الغذائي والأطر الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الوزارات المعنية، وتباحثنا في نقل المسافرين بين الدول الثلاث، كما تطرقنا إلى التشييد والبناء والإسكان في إطار علاقتنا بمصر، وكذلك التعاون بين وزارة الإسكان والشركات المصرية في هذا المجال".

من جهته ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري: "أشكر الحكومة العراقية على دعوتها لعقد هذا الاجتماع المهم، ونتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد بأقرب وقت، وهناك توافق بين الرؤى للدول الثلاثن وتباحثنا في التطورات التي تشهدها المنطقة العربية".

بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "نقف بكل الإمكانيات إلى جانب العراق

وان أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن جميع المنطقة، ونتطلع إلى قمة فاعلة لتعزز العمل الثلاثي، وان مخرجات القمة الثلاثية ستكون خطوة لتعزيز العمل العربي المشترك، وان القضية الفلسطينية قضيتنا الاساس، و نقف صفا واحدا ضد الإرهاب".

ويوم الجمعة الماضي أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية التي كان من المقرر عقدها السبت في بغداد، بسبب حادث قطاري مدينة سوهاج المصرية.

A.A

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