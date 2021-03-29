وزراء خارجية العراق ومصر والأردن: قمة بغداد دفعة اضافية لتحقيق العمل المشترك

2021/03/29 | 20:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عد وزراء خارجية العراق ومصر والاردن، قمة بغداد “دفعة اضافية” لتحقيق العمل المشترك.وقال وزير الخارجية فؤتد حسين في المؤتمر الصحفي المشترك،انه” تطرقنا خلال الاجتماع إلى التعاون بالتكامل الصناعي لتعزيزه بين الدول الثلاث، كما بحثنا تسهيل منح تأشيرة الدخول الفيزا”.من جانبه اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري” تناولنا القضايا الاقتصادية ومنها الطاقة والزراعة […]

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