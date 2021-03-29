الجيش والحشد يطلقان عملية عسكرية واسعة بصلاح الدين

2021/03/29 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أطلق الجيش والحشد الشعبي، اليوم الإثنين، عملية عسكرية واسعة لتطهير المناطق الواسعة على ضفاف نهر دجلة في محافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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