2021/03/29 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني يصل العاصمة الفرنسية باريس

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