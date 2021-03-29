العراق.. وزارة الداخلية تنشر تسجيلات لعمليات

2021/03/29 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، مقاطع فيديو لعمليات قتل ما يسمى "والي العراق" في تنظيم داعش، فيما قال وزيرها، عثمان الغانمي، إن وكالة التحقيقات والاستخبارات في وزارته قادت عمليات "قصمت ظهر داعش".

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