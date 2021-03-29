بارزاني يصل إلى باريس بدعوة من الرئيس ماكرون

2021/03/29 | 20:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية جاءت إثر دعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

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ومن المقرر أن يجتمع رئيس الإقليم كردستان، الثلاثاء في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي.

وسيبحث الجانبان خلال اجتماعهما سبل تنمية علاقات إقليم كردستان والعراق مع فرنسا، والأوضاع في العراق وإقليم كردستان والمنطقة بصورة عامة، ووباء كوفيد-19 وتداعياته، ومخاطر الإرهاب ومهام التحالف الدولي، فضلاً عن أهمية تعاون ومشاركة جميع الأطراف في مواجهة داعش، إلى جانب مجموعة مسائل أخرى تحظى باهتمام الجانبين.

"وسائل إعلام كردية"

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