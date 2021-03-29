الكاظمي يبحث مع السفير الفرنسي دور العراق في تهدئة واستقرار المنطقة

2021/03/29 | 20:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، مع السفير الفرنسي لدى العراق، دور الأخير في التهدئة بالمنطقة.

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